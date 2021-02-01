В Алтайском крае строят новый мост через Чумыш

В Заринском районе стартовало строительство нового моста через реку Чумыш. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Мостовой переход соединит две части города между собой. В адрес местной администрации и Минтранса неоднократно поступали обращения с просьбой привести мост в порядок, поскольку его объезд занимает много времени. Это, в свою очередь, повлияло и на стоимость проезда в общественном транспорте.

Подготовку к строительству проинспектировал Министр транспорта региона Александр Дементьев. Вместе с ним на место проведения работ прибыли руководители "Алтайавтодора" и администрации Заринска.

"Уже проведены работы по устройству временных рабочих площадок под демонтаж и монтаж пролётных строений, разборке асфальтобетонного покрытия на мосту, — уточнили в правительстве. — В пролёте 6-7 ведутся подготовительные работы для устройства временной опоры моста".

Строительство обойдется в 180 млн рублей. Завершить возведение моста планируют до конца 2021 года.