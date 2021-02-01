Барнаульского ветврача оштрафовали почти на 270 тысяч рублей за взятку

Суд признал виновной врача управления ветеринарии государственной ветеринарной службы Барнаула в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что с августа 2015-го по декабрь 2018 года женщина получила около 90 тысяч рублей в качестве "вознаграждения" от директора от одной из компаний за выдачу сопроводительных документов для продажи мясной продукции.

В результате суд признал должностное лицо виновной и дал ей три года условно с испытательным сроком в три года. Помимо этого, ее оштрафовали на 269 409 рублей и запретили заниматься деятельностью в сфере государственного ветеринарного контроля на два года.