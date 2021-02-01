Володин не исключил "уголовку" за призывы к санкциям против россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что депутаты обсудят введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы.

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе, — подчеркнул спикер парламента. — Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия".

Он выразил уверенность, что обращения к зарубежным лидерам с соответствующим призывом направлены на "разрушение российской экономики".

Речь идет о законопроекте, который приняли в первом чтении в мае 2018 года. Он предусматривает уголовную ответственность за исполнение санкций на территории России.

Ранее amic.ru писал, что Володин призвал верить президенту России Владимиру Путину, а не фейкам. Так чиновник прокомментировал расследование по поводу "дворца".

По мнению политика, президент – это институт, и его пытаются дискредитировать подобными ложными заявлениями. Если этот институт удастся разрушить, то заменить его не получится и следом пойдет разрушение страны.