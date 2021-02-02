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Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука

, ИА "Амител"
Легендарный алтайский политик скончался на 82-м году жизни
Фото: проект 'НеИзвестные' на amic.ru

Фото: проект "НеИзвестные" на amic.ru

1 февраля ушел из жизни алтайский политик Александр Назарчук. За свою политическую карьеру он успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом. Хотя начинал Назарчук простым помощником бригадира колхоза. О роли политика много спорят, но даже его противники сходятся в одном: Александр Григорьевич стал "человеком-эпохой" для региона. Хотя бы потому, что он всегда был тверд, бескомпромиссен и верен себе. И никогда не забывал о судьбе крестьян. Рассказываем, как Назарчук из простого агронома стал федеральным министром, почему так и не стал губернатором края и почему жители региона запомнят его навсегда.

1
Вышел из села и не мечтал о политике

Александр Назарчук родился в Романовском районе в 1939 году. После окончания Романовской средней школы трудился помощником бригадира колхоза им. Фрунзе. А когда он получил диплом агронома в алтайском "сельхозе", стал заниматься на малой родине проблемой плодородия солончаковых земель. 

В политику, как вспоминал Александр Григорьевич, он идти не стремился: долгое время отказывался от должности секретаря райкома комсомола. Но, спустя несколько лет, сделав хорошую сельскохозяйственную карьеру (был директором совхоза "Гуселетовский"), все же стал политиком. В Романовском районе он возглавлял сначала райсполком, а потом и райком.

Следующей ступенью в политической карьере Назарчука стал пост главы краевого агропромышленного комитета в 1987 году. В это время благодаря чиновнику в регионе ускоренными темпами развивалось животноводство, пишет сайт краевого правительства

В Романовском районе Назарчука и сейчас вспоминают как "большого человека", который при этом остался очень простым, знал по имени каждого сельчанина и всегда был рад помочь своей малой родине.

2
Как министр собирался "биться" за крестьян

Как бы Назарчук не уверял, что политики сторонился, коллеги всегда отмечали его умение двигаться по карьерной лестнице. Вот и после развала Советского Союза он не остался без дела. Напротив, в 1990 году его избрали народным депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1993 году — депутатом Государственной Думы Российской Федерации I созыва. В федеральном парламенте Назарчук отвечал за аграрные вопросы.

В 1994 году Александр Григорьевич стал министром сельского хозяйства России. По его воспоминаниям, очень быстро и неожиданно. Назарчук пытался добиться от тогдашнего премьер-министра, чтобы 10% доходов бюджета в стране тратили на АПК. А вместо этого получил кресло министра. "Я даже жену не успел предупредить о назначении – узнала из новостей", — вспоминал политик.

По его словам, на должность он согласился при единственном условии: "Если пойду, то буду защищать интересы российских крестьян". Черномырдин Назарчука успокоил: "Вместе будем защищать, я ведь тоже из деревни". Но за два года Александр Григорьевич так и не смог утвердить в правительстве свою концепцию развития АПК. И ушел с поста в 1996 году, так и не сумев добиться для простых крестьян лучшей жизни.

3
Пережил трех губернаторов как спикер парламента

После работы министром Назарчуку предлагали должности в Москве, но чиновник решил вернуться на родину, в Алтайский край. Здесь он возглавил краевой парламент, в итоге проработав на своей должности 12 лет. Именно из-за работы в крайсовете Александр Григорьевич и запомнился каждому жителю края как большой, яркий и харизматичный политик. На своем посту Назарчук "пережил" трех губернаторов. Причем, отношения с ними у политика складывались нелегко.

Особенно громким вышел его конфликт с Михаилом Евдокимовым, который стал главой региона в 2004 году поле Александра Сурикова. Назарчук не скрывал, что очень переживал за судьбу региона из-за тогдашних неоднозначных перестановок в исполнительной власти и ее решений. В проекте amic.ru "НеИзвестные" Александр Григорьевич вспоминал, что не видел в Евдокимове губернатора: "Он сам мне говорил, что ночью не может в городе спать. А еще, что от цифр у него голова болит".

Не заладились у Назарчука и отношения с Александром Карлиным, который стал губернатором после смерти Михаила Евдокимова. В итоге в 2008 году Александр Григорьевич решил, что политики с него хватит. В новый состав парламента, который к тому моменту уже переименовали в заксобрание, Назарчук не вошел. А публике запомнился как яркий политик, не стесняющийся прямо говорить, что думает.

Кстати, Назарчук и сам вполне мог стать губернатором Алтая. Александр Григорьевич, по его воспоминаниям, еще в 1991 году набрал 70% голосов на сессии краевого исполкома. С этим он и приехал в Москву. Но там Назарчуку в ответ на губернаторские амбиции лишь включили диктофонную запись заседания алтайского исполкома. Оно было посвящено августовскому путчу, а Александр Григорьевич предложил лучше обсудить проблемы крестьян с уборкой. Наверху решили, что он уводит внимание политиков от действительно серьезных проблем. Так, из-за своих переживаний за судьбу села Назарчук губернатором и не стал.

4
Ушел из политики, но остался верен себе
После окончания политической карьеры Назарчук продолжал активно заниматься общественной деятельностью. Например, возглавлял украинское землячество Алтайского края. И постоянно повторял, что от своих взглядов не откажется.
 
"После ухода с работы я всегда говорил, что менять свои взгляды не намерен, из подворотни лаять не стану. А если надо отстаивать свою точку зрения, то буду ее отстаивать открыто, а не писать анонминые письма", – рассказывал он "Алтайской правде".
 
А также Назарчук продолжал настаивать, что многие проблемы в стране можно решить, если не забрасывать крестьянство. 
 
"Никакой материнский капитал не поможет улучшению демографии в России. Потому что без деревни детей не будет, сколько ни плати за рождение ребенка", — цитировала политика "Алтайка".
 
За вклад в развитие Алтайского края и страны Александр Назарчук получил:
  • Орден "Знак Почета"
  • Орден Трудового Красного Знамени
  • Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени
  • Орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени

На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал Почетным жителем Алтайского края решением алтайских депутатов. Спикер АКЗС Александр Романенко назвал его "человеком-легендой".

5
Безумно гордился внуками

У Александра Назарчука осталось двое детей. Его жена, Валентина, погибла в 1997 году в автокатастрофе. В автомобиль, в котором она ехала с личным водителем, врезалась машина, которой управлял нетрезвый мужчина.

Также Назарчук очень гордился своими внуками. Его внучка Дарья — мастер спорта по художественной гимнастике, а внук Александр - кандидат в мастера спорта по плаванию. Младший внук, по словам Назарчука, тоже занимается плаванием.

О своей семье, а также о жизни после политики Александр Назарчук подробно, интересно и очень откровенно рассказал в проекте "НеИзвестные" на amic.ru. Это интервью стало для легендарного политика последним. 

6
Как и от чего умер Александр Назарчук?
Тело политика нашли 1 февраля в его собственном доме в поселке Солнечный. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа. Позднее в СМИ появились фото с места трагедии. На них видно, как возле дома Александра Назарчука собрались машины пожарных и газовой службы. Тем не менее, официальную причину смерти пока не называют.
  

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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