Не терпел лжи и радел за крестьян. Каким Алтайский край запомнит Александра Назарчука

1 февраля ушел из жизни алтайский политик Александр Назарчук. За свою политическую карьеру он успел побывать в кресле министра сельского хозяйства, а также 12 лет руководил краевым парламентом. Хотя начинал Назарчук простым помощником бригадира колхоза. О роли политика много спорят, но даже его противники сходятся в одном: Александр Григорьевич стал "человеком-эпохой" для региона. Хотя бы потому, что он всегда был тверд, бескомпромиссен и верен себе. И никогда не забывал о судьбе крестьян. Рассказываем, как Назарчук из простого агронома стал федеральным министром, почему так и не стал губернатором края и почему жители региона запомнят его навсегда.
Александр Назарчук родился в Романовском районе в 1939 году. После окончания Романовской средней школы трудился помощником бригадира колхоза им. Фрунзе. А когда он получил диплом агронома в алтайском "сельхозе", стал заниматься на малой родине проблемой плодородия солончаковых земель.
В политику, как вспоминал Александр Григорьевич, он идти не стремился: долгое время отказывался от должности секретаря райкома комсомола. Но, спустя несколько лет, сделав хорошую сельскохозяйственную карьеру (был директором совхоза "Гуселетовский"), все же стал политиком. В Романовском районе он возглавлял сначала райсполком, а потом и райком.
Следующей ступенью в политической карьере Назарчука стал пост главы краевого агропромышленного комитета в 1987 году. В это время благодаря чиновнику в регионе ускоренными темпами развивалось животноводство, пишет сайт краевого правительства.
В Романовском районе Назарчука и сейчас вспоминают как "большого человека", который при этом остался очень простым, знал по имени каждого сельчанина и всегда был рад помочь своей малой родине.
Как бы Назарчук не уверял, что политики сторонился, коллеги всегда отмечали его умение двигаться по карьерной лестнице. Вот и после развала Советского Союза он не остался без дела. Напротив, в 1990 году его избрали народным депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1993 году — депутатом Государственной Думы Российской Федерации I созыва. В федеральном парламенте Назарчук отвечал за аграрные вопросы.
В 1994 году Александр Григорьевич стал министром сельского хозяйства России. По его воспоминаниям, очень быстро и неожиданно. Назарчук пытался добиться от тогдашнего премьер-министра, чтобы 10% доходов бюджета в стране тратили на АПК. А вместо этого получил кресло министра. "Я даже жену не успел предупредить о назначении – узнала из новостей", — вспоминал политик.
По его словам, на должность он согласился при единственном условии: "Если пойду, то буду защищать интересы российских крестьян". Черномырдин Назарчука успокоил: "Вместе будем защищать, я ведь тоже из деревни". Но за два года Александр Григорьевич так и не смог утвердить в правительстве свою концепцию развития АПК. И ушел с поста в 1996 году, так и не сумев добиться для простых крестьян лучшей жизни.
После работы министром Назарчуку предлагали должности в Москве, но чиновник решил вернуться на родину, в Алтайский край. Здесь он возглавил краевой парламент, в итоге проработав на своей должности 12 лет. Именно из-за работы в крайсовете Александр Григорьевич и запомнился каждому жителю края как большой, яркий и харизматичный политик. На своем посту Назарчук "пережил" трех губернаторов. Причем, отношения с ними у политика складывались нелегко.
Особенно громким вышел его конфликт с Михаилом Евдокимовым, который стал главой региона в 2004 году поле Александра Сурикова. Назарчук не скрывал, что очень переживал за судьбу региона из-за тогдашних неоднозначных перестановок в исполнительной власти и ее решений. В проекте amic.ru "НеИзвестные" Александр Григорьевич вспоминал, что не видел в Евдокимове губернатора: "Он сам мне говорил, что ночью не может в городе спать. А еще, что от цифр у него голова болит".
Не заладились у Назарчука и отношения с Александром Карлиным, который стал губернатором после смерти Михаила Евдокимова. В итоге в 2008 году Александр Григорьевич решил, что политики с него хватит. В новый состав парламента, который к тому моменту уже переименовали в заксобрание, Назарчук не вошел. А публике запомнился как яркий политик, не стесняющийся прямо говорить, что думает.
Кстати, Назарчук и сам вполне мог стать губернатором Алтая. Александр Григорьевич, по его воспоминаниям, еще в 1991 году набрал 70% голосов на сессии краевого исполкома. С этим он и приехал в Москву. Но там Назарчуку в ответ на губернаторские амбиции лишь включили диктофонную запись заседания алтайского исполкома. Оно было посвящено августовскому путчу, а Александр Григорьевич предложил лучше обсудить проблемы крестьян с уборкой. Наверху решили, что он уводит внимание политиков от действительно серьезных проблем. Так, из-за своих переживаний за судьбу села Назарчук губернатором и не стал.
- Орден "Знак Почета"
- Орден Трудового Красного Знамени
- Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени
- Орден "За заслуги перед Алтайским краем" II степени
На свое 80-летие, в августе 2019 года, Назарчук стал Почетным жителем Алтайского края решением алтайских депутатов. Спикер АКЗС Александр Романенко назвал его "человеком-легендой".
У Александра Назарчука осталось двое детей. Его жена, Валентина, погибла в 1997 году в автокатастрофе. В автомобиль, в котором она ехала с личным водителем, врезалась машина, которой управлял нетрезвый мужчина.
Также Назарчук очень гордился своими внуками. Его внучка Дарья — мастер спорта по художественной гимнастике, а внук Александр - кандидат в мастера спорта по плаванию. Младший внук, по словам Назарчука, тоже занимается плаванием.
О своей семье, а также о жизни после политики Александр Назарчук подробно, интересно и очень откровенно рассказал в проекте "НеИзвестные" на amic.ru. Это интервью стало для легендарного политика последним.
Комментарии