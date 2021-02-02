Тепло и преимущественно без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 февраля

Теплый день установится в Алтайском крае во вторник, 2 февраля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а по югу столбики термометров местами покажут от -3 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле днем прогнозируется от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер будет дуть со скоростью до 7 м/с.