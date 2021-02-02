Врач объяснил, почему болит горло по утрам

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, от чего возникают боли в горле по утрам. Его слова приводит "Ридус".

Эксперт рассказал, что зачастую такое недомогание происходит в связи с началом отопительного сезона. Батареи сушат воздух, из-за чего слизистая носа за ночь отекает и человек начинает дышать ртом. От этого пересыхает задняя стенка глотки, что вызывает воспаление, першение и болезненность в горле.

Еще один фактор — застой в лимфатической системе. "Человек, когда лежит, обменные процессы у него продолжаются, а со стороны слизистых оболочек есть некие застойные явления", — пояснил специалист.

Кроме того, боль в горле может возникнуть из-за храпа, о котором человек и не догадывается. Это говорит о возможных проблемах с аденоидами, а также с перегородкой носа и нижними носовыми раковинами.

Чтобы избавиться от неприятных ощущений по утрам, Зайцев рекомендовал походить и выпить теплой жидкости. Перед сном нужно проветривать помещение либо спать с приоткрытой форточкой. Также в холода нужно устанавливать увлажнитель воздуха.