Работника каменского техникума будут судить за взятки

Замдиректора по внебюджетной деятельности Каменского агротехнического техникума будут судить по обвинению в получении взяток. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, на своей должности мужчина осуществлял контроль за проведением занятий на внебюджетном отделении.

"В период с октября по ноябрь 2017 года к заместителю директора обратились граждане, получающие дополнительное образование, с просьбой помочь им получить свидетельство о прохождении обучения без фактического посещения занятий и сдачи экзамена", — рассказали в ведомстве.

В результате следствие доказало причастность бывшего преподавателя к получению десяти взяток. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 140 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия" направили в суд.