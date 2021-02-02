Егор Крид стал наставником в шоу "Голос. Дети"

Егор Крид впервые стал наставником восьмого сезона шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

Его коллегами по амплуа станут певица Светлана Лобода и рэпер Василий Вакуленко (Баста). Они уже прекрасно знакомы зрителям "Голоса" по предыдущим сезонам.

Ведущие останутся неизменными — Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Ранее amic.ru писал, что певица-гусляр из Алтайского края выступила на шоу "Голос". Девушка исполнила фолк-песню и сыграла на гуслях.