Егор Крид стал наставником в шоу "Голос. Дети"

Егор Крид впервые стал наставником восьмого сезона шоу "Голос. Дети" на Первом канале.
Его коллегами по амплуа станут певица Светлана Лобода и рэпер Василий Вакуленко (Баста). Они уже прекрасно знакомы зрителям "Голоса" по предыдущим сезонам.
Ведущие останутся неизменными — Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.
Ранее amic.ru писал, что певица-гусляр из Алтайского края выступила на шоу "Голос". Девушка исполнила фолк-песню и сыграла на гуслях.
Комментарии
зачем педоту к детям пустили?
это кто?
Ну наконец то..так ждали ))