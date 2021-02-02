Минпромторг предложил переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты

Минпромторг выступил с предложением оказывать адресную денежную помощь нескольким категориям нуждающихся граждан. В их число попадают беременные, кормящие женщины, дети, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы.

По данным "Известий", глав Минпромторга Виктор Евтух направил в правительство 39-листовый доклад, в котором содержатся разработанные ведомством меры, направленные на поддержку нуждающихся слоев населения.

В Минпромторге подчеркнули, что несмотря на то, что доклад в правительство отправлен, реализацию подобных мер в кабмине пока не обсуждают. Тем не менее возможные варианты оказания гражданам адресной помощи рассматриваются.

Ранее amic.ru писал о том, что глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина выразила уверенность, что из-за подорожания базовых продуктов необходимо ввести в России продуктовые карточки.