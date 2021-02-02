В России предложили использовать водительское удостоверение для идентификации

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает проведение упрощенной идентификации при денежных операциях за счет водительского удостоверения. Об этом пишет ТАСС.

В законопроекте сказано, что для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента — физлица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.

Также изменения подразумевают увеличение лимитов по отдельным денежным операциям, в отношении которых идентификация клиента, согласно антиотмывочному закону, не проводится.

Ранее amic.ru писал о том, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Теперь название документа будет указано на трех языках, а в ПТС появится дополнительная информация.