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Эксперт рассказал, как отказаться от взятого кредита

, ИА "Амител"
Договор можно расторгнуть
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Люди иногда принимают импульсивные решения и берут кредиты, которые им не нужны. В том случае, если вы сомневаетесь, что деньги вам нужны, можно расторгнуть договор.

"Если клиент уже успел получить денежные средства, то беспрепятственно расторгнуть договор можно в течение 14 дней после его подписания. Это предусмотрено законом. К слову, в течение этого срока можно отказаться и от навязанных с кредитом услуг, вроде страховки", – рассказал агентству "Прайм" Юрист Павел Уткин.

Специалист добавил, что если прошло больше времени, то формально оформить возврат уже не получится. Также он отметил, что целевой кредит вернуть сложнее, но до заключения договора отказаться от займа можно в любой момент. 

Ранее amic.ru писал о том, что партия "Коммунисты России" обратилась в Госдуму с предложением списать россиянам долги по кредитам до трех миллионов рублей в связи с нестабильной экономической ситуацией. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.02.2021 11:01
- гость -

Мдаа, измельчал нынче эксперт!

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