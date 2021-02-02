Почти половина россиян заявили о снижении мотивации на работе

Чуть меньше половины россиян заявили о падении мотивации на работе из-за событий 2020 года. Согласно опросу компании "Мегаплан", 49,4% жителей страны жалуются на сниженную трудоспособность.

Как пишет РБК, об отсутствии изменений заявила почти треть опрошенных, а еще 20% высказали мнение, что пандемия коронавируса дала стимул работать еще усерднее.

Отвечая на вопрос о взаимосвязи удаленки и мотивации, половина отметили, что отсутствие необходимости приходить в офис не повлияло на их трудоспособность. Серьезное воздействие дистанционной работы на продуктивность заметили более 15%, а еще 35% заявили о незначительных изменениях. При этом только 25% считают, что при удаленном формате труда нагрузка увеличилась.