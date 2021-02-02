Жителя Славгорода подозревают в краже батарей и водонагревателя из частного дома

Жителя Славгорода подозревают в краже алюминиевых батарей и водонагревателя из частного дома. Как объяснил мужчина полицейским, он проник ночью в здание и скрутил теплооборудование.
Как пишет ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась жительница Славгорода, которая сообщила, что из ее дома похитили батареи и водонагреватель. Она объяснила, что частный дом долгое время пустовал, поскольку готовился к продаже, и когда она в очередной раз приехала проверить имущество, то обнаружила, что на входной двери сломан замок, а в жилище отсутствует теплооборудование. Ущерб составил 35 тысяч рублей.
Оперативники по горячим следам задержали 33-летнего подозреваемого, который оказался неоднократно судим. Он признался в содеянном и пояснил, что батареи и водонагреватель уже продал знакомым, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража", жителю Славгорода грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Ущерб составил 35 тысяч рублей. Оперативники по горячим следам задержали 33-летнего подозреваемого
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Вот когда чинушки миллионами воруют, то оперативники не торопятся их задерживать.
Охранять нужно.