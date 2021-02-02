Жителя Славгорода подозревают в краже батарей и водонагревателя из частного дома

Жителя Славгорода подозревают в краже алюминиевых батарей и водонагревателя из частного дома. Как объяснил мужчина полицейским, он проник ночью в здание и скрутил теплооборудование.

Как пишет ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне в полицию обратилась жительница Славгорода, которая сообщила, что из ее дома похитили батареи и водонагреватель. Она объяснила, что частный дом долгое время пустовал, поскольку готовился к продаже, и когда она в очередной раз приехала проверить имущество, то обнаружила, что на входной двери сломан замок, а в жилище отсутствует теплооборудование. Ущерб составил 35 тысяч рублей.

Оперативники по горячим следам задержали 33-летнего подозреваемого, который оказался неоднократно судим. Он признался в содеянном и пояснил, что батареи и водонагреватель уже продал знакомым, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража", жителю Славгорода грозит до шести лет лишения свободы.