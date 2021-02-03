О железобетонной поддержке спорта: в Барнауле завершился турнир по футболу

При поддержке БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири") 30 января 2021 года состоялся турнир по футболу среди ветеранских команд города Барнаула, посвященный памяти В.И. Мудрика.

Турнир памяти Владимира Мудрика стал одним из значимых событий в жизни футбола города и края, так как объединил лучших спортсменов и любителей разных лет, более сотни спортсменов собрались на мероприятии 30 января в СК "Горизонт". Организаторами и вдохновителями соревнований стали сыновья Владимира Ивановича Мудрика – Даниил Владимирович и Никита Владимирович.

Побороться за кубок съехались спортсмены в возрасте 35 лет и старше из шести барнаульских команд: "Горизонт-1991", "РОСАГРО", "Юго-Западный", ФК "2000", сборная ветеранов города Барнаула "55+", а также сборная ветеранов "Горизонт 55+".

"Спорт – очень важная составляющая часть жизни любого здорового человека. Ни для кого не секрет, что регулярные занятия спортом приносят колоссальную пользу человеческому организму. Присутствие физических тренировок в графике дня помогает людям заметно улучшить свое самочувствие и повысить иммунитет к различным болезням. А это как никогда актуально сейчас для всех", – прокомментировали в БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика.

Поболеть за футболистов пришли начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских и европейский игр, депутат БГД Иван Нифонтов, президент Барнаульской городской федерации футбола Павел Сальников и его коллега, руководитель отдела ветеранов Анатолий Барнабаев.

Больше всего сюрпризов зрителям подарили полуфинальные игры. Здесь начало баталии сопровождалось лидерством одной команды, но после соперники будто аккумулировали все силы и активно отыгрывали пропущенные мячи. Такая воля к победе в конечном итоге помогла хозяевам турнира – команде "Горизонт-1991", потерпевшей поражение в 1/2 финала, – с перевесом в одно очко взять бронзовые медали.

В финальной схватке сошлись команды ФК "2000" и "РОСАГРО". Последняя убедительно – со счетом 8:1 – поставила точку в споре за звание лучшей сборной мемориального турнира. Кроме того, игрок команды-победительницы Алексей Коровников, забивший на турнире восемь мячей, получил награду как лучший игрок.

БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика ("ЖБИ Сибири") с огромным удовольствием оказал поддержку организаторам турнира и планирует в дальнейшем помогать проведению различных спортивных мероприятий, для того чтобы как можно больше жителей нашего города и края могли увлеченно заниматься спортом, а значит, быть здоровыми и сильными! Спорт – залог здоровья нынешнего и будущих поколений! Строим будущее вместе!" – рассказали представители компании.

Напомним, строителю, бизнесмену, спортсмену и одному из известнейших людей Алтайского края Владимиру Мудрику 29 января исполнилось бы 66 лет, но он, к сожалению, скончался в 2019 году. На протяжении своей жизни Владимир Мудрик активно принимал участие в развитии различных видов спорта на Алтае, таких как футбол, бокс, волейбол, большой теннис и многие другие. Отдельно уделял внимание детскому спорту, а также ветеранским спортивным объединениям.