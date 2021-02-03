Надел и забыл. Почему все больше людей выбирают беспроводные наушники

Беспроводные, или TWS-наушники, стали очень популярны за последние несколько лет. Но у них есть и противники, которые считают, что по качеству звука Bluetooth-устройства уступают "проводам". Но если разница в звуке и есть, то она минимальна, а преимуществ у беспроводных наушников однозначно больше. Рассмотрим некоторые из них.

Собственно, провода

Проводные наушники подключают напрямую к телефону. Тут стоит отметить, что некогда бывший универсальным разъем Mini-Jack (3,5 мм) давно перестал быть эталоном. Apple давно отказались от него, да и в других устройствах все чаще оставляют только один разъем (и для наушников, и для зарядки). Беспроводные же соединяются по Bluetooth, что делает их универсальными.

Автономность

Да, беспроводные наушники нужно заряжать. Но батареи легко хватит на несколько часов прослушивания музыки. А с зарядным кейсом наушники могут работать до нескольких дней. Иными словами, один раз зарядив наушники до 100%, вы сможете несколько дней слушать музыку по пути на работу и обратно.

Радиус действия

У проводных он ограничен длиной провода, а у беспроводных доходит до нескольких метров. Это невероятно удобно, например, при звонках: не нужно постоянно держать телефон в руке.

Если вы давно хотели попробовать TWS, но откладывали покупку – сейчас самое время. В магазинах "Телефоника" весь февраль действует скидка 10% на все беспроводные наушники.

Так, Deppa Air Pro – наушники, внешне очень похожие на Apple Air Pods Pro, но в несколько раз дешевле. У гаджета отличная автономность, стабильный сигнал и быстрое подключение, влагозащита и сенсорное управление.

Realme Buds Q поддерживают Bluetooth 5.0, а значит, соединение будет еще надежнее и быстрее. На них тоже установлен динамический драйвер усиления басов – вы получаете чистый вокал на средних и высоких частотах, а также мощный бас в невероятном звучании.

У JBL T120TWSBLU знаменитое качество JBL. Наушники эргономичны и удобны для долгого ношения, а 15 минут зарядки обеспечивают целый час прослушивания музыки.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S. Инновационная технология синхронной передачи данных позволяет передавать одновременно звуковой сигнал на левый и правый наушник. Это эффективно снижает задержки и лучше справляется с помехами, обеспечивает устойчивое подключение и поддержание сигнала. А еще здесь есть шумоподавление и беспроводная зарядка.

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