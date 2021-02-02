22 новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у семи жителей города Горно-Алтайска, у семи жителей Усть-Канского района, у трех жителей Майминского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Турочакского района, у одного жителя Чойского района.

Таким образом, общее число заразившихся в Горном Алтае достигло 15 484 случаев. Всего выздоровели 14 842 пациента, из которых 118 – за последние 24 часа.

Напомним, что в связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции снял часть ограничений в Республике Алтай. В частности, власти отменили запрет на работу точек общепита после 22:00, возобновили ежедневную работу Национального музея имени Анохина и Национального драматического театра.