Ушла эпоха. Каким запомнился легендарный Александр Назарчук

Фото: Михаил Хаустов, amic.ru, ТАСС, пресс-служба АКЗС
Вечером 1 февраля стало известно о трагической смерти Александра Назарчука, одного из самых харизматичных политиков Алтайского края 90-х и начала 2000-х. Назарчук был из представителей яркой плеяды управленцев, пришедших к власти в постсоветскую эпоху и продолжавших активную общественную работу, находясь на заслуженном отдыхе.
Тело политика нашли 1 февраля в его собственном доме в поселке Солнечном. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа. Прощание с Александром Назарчуком состоится 3 февраля в Парламентском центре с 10 до 13 часов.
Каким запомнился экс-председатель алтайского парламента – смотрите в нашей фотоподборке (для полного просмотра фото рекомендуем открыть галерею на весь экран).
Александр Григорьевич НАЗАРЧУК Покойся с миром Рождение — 6 августа 1939 Успение — 1 февраля 2021 Фото из архива Михаила ХаустоваОпубликовано Михаилом Хаустовым Понедельник, 1 февраля 2021 г.
Комментарии
Осколок советской эпохи, загипнотизированный идеологическим отделом ЦК.КПСС, и так не вышедший из гипноза в 90 и 00 -е годы,
Можно говорить что угодно, но он после отставки не уехал , а продолжал жить в крае.
О ком из нынешних руководителей можно будет так сказать?
2.02.2021 13:34
Местный
Он не уехал, а дети, внуки?
Вот на днях ушел Лановой..Это для большинства ЭПОХА..Как можно писать такое про Назарчука?Эпоха чего в его лице ушла?Подобные заголовки провоцируют на высказывания..а не хочется нарушать правило,об умерших либо хорошо,либо..