Ушла эпоха. Каким запомнился легендарный Александр Назарчук

Фото: Михаил Хаустов, amic.ru, ТАСС, пресс-служба АКЗС

Вечером 1 февраля стало известно о трагической смерти Александра Назарчука, одного из самых харизматичных политиков Алтайского края 90-х и начала 2000-х. Назарчук был из представителей яркой плеяды управленцев, пришедших к власти в постсоветскую эпоху и продолжавших активную общественную работу, находясь на заслуженном отдыхе.

Тело политика нашли 1 февраля в его собственном доме в поселке Солнечном. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа. Прощание с Александром Назарчуком состоится 3 февраля в Парламентском центре с 10 до 13 часов.

Каким запомнился экс-председатель алтайского парламента – смотрите в нашей фотоподборке (для полного просмотра фото рекомендуем открыть галерею на весь экран).