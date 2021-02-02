Более 130 музыкальных композиций поборются за "Оскар"

Объявлен лонг-лист номинантов на премию "Оскар" в музыкальных категориях. В него вошли 136 партитур и 105 отдельных песен, пишет "Афиша".

До предварительного голосования киноакадемия допустила саундтрек к мультфильму "Душа" за авторством Трента Резнора и Аттикуса Росса. Комитет принял такое решение, несмотря на то, что композиция занимает менее 60% от всей музыки в картине. По словам экспертов, партитура играет ключевую роль в ленте и без нее полноценное восприятие мультфильма невозможно.

В шорт-лист попадут 15 песен и 15 саундтреков, которые выберут члены музыкальной части Американской киноакадемии. Список финалистов объявят 9 февраля.

Ранее amic.ru писал о том, что студия Warner выдвинула "Чудо-женщину: 1984" на "Оскар" во всех номинациях.