Алтайская полиция изъяла УАЗ у подозреваемого в незаконной рубке сосен

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
33-летнего жителя Угловского района Алтайского края подозревают в незаконной рубке хвойных деревьев. По предварительным данным, мужчина спилил 18 сухостойных сосен и одно сырорастущее дерево.
Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщение о рубке поступило в полицию от бдительных граждан. В ходе разыскных мероприятий оперативникам удалось найти подозреваемого, который признался в преступлении.
В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомобиль УАЗ, бензопилу и сортименты сосны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Незаконная рубка лесных насаждений".
Комментарии
Литовск лес вон круглосуточно валит и вывозит кругляк в Павловск - скоро одна степь будет! Всю ночь лесовозят с первомайского р-на , днем видимо то же самое!
Так полицаи для того и нужны, чтобы охранять лес от народа для олигархов. Ну и дворцы своих вождей.