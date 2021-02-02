Алтайская полиция изъяла УАЗ у подозреваемого в незаконной рубке сосен

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

33-летнего жителя Угловского района Алтайского края подозревают в незаконной рубке хвойных деревьев. По предварительным данным, мужчина спилил 18 сухостойных сосен и одно сырорастущее дерево.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщение о рубке поступило в полицию от бдительных граждан. В ходе разыскных мероприятий оперативникам удалось найти подозреваемого, который признался в преступлении.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомобиль УАЗ, бензопилу и сортименты сосны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Незаконная рубка лесных насаждений".