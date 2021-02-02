Алтайская пенсионерка отдала 120 тысяч рублей мошенникам "из немецкой компании"

Пожилая жительница Топчихинского района отдала 120 тысяч рублей мошенникам, которые представились ей сотрудниками немецкой компании и предложили стать партнером фирмы.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, на сотовый телефон сельчанки поступил звонок от неизвестной, которая предложила ей приумножить сбережения с помощью партнерства с их компанией. Женщина согласилась и назвала необходимые персональные данные, с помощью которых злоумышленники перечислили деньги на другие счета.

Сейчас полицейские устанавливают движение денежных средств и принадлежность номера телефона, с которого звонили мошенники.