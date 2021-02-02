Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ отработали более 600 заявок от пожилых барнаульцев

С 4 января по 1 февраля волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ приняли 622 заявки от пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Добровольцы доставляют пенсионерам продукты питания и лекарственные препараты, так как людям старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома без надобности.

"Продукты и лекарства горожанам доставляют в будние дни в две смены: с 10 до 14 часов и с 15 до 19 часов. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки. Заявку на оказание помощи можно оставить круглосуточно по федеральному номеру горячей линии 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный) и по номеру телефона комитета по делам молодежи администрации города Барнаула 37-03-65 (с 8:00 до 17:00 в будние дни)", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в "антиковидный" указ. Пенсионерам разрешили гулять, но только там, где нет массовых скоплений людей.