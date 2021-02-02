Диана Шурыгина похвасталась увеличенной грудью

Фото: instagram.com/shurygina_vlog

Скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю Россию историей с изнасилованием, похвасталась увеличенной грудью. О том, что девушка перенесла пластическую информацию, она сообщила еще в прошлом году. Однако только сейчас Шурыгина продемонстрировала работу хирургов "во всей красе".

Снимок сделан в Дубае, где девушка отдыхает со своим новым кавалером.

"Грудь выглядит очень натурально, у меня чувство, будто не было никакой операции и это моя обычная грудь, просто она стала больше", – подписала фото Шурыгина.

Напомним, в марте 2016 года житель Ульяновска Сергей Семенов отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где познакомился с Дианой Шурыгиной, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. После она обвинила Семенова в изнасиловании. Молодой человек свою вину отрицал. В декабре 2016 года суд приговорил Семенова к восьми годам лишения свободы. Позже срок сократили до трех лет трех месяцев тюрьмы. История получила серьезную огласку после выпуска программы "Пусть говорят".

Сама Шурыгина назвала свою скандальную известность "счастливым случаем" и вышла замуж за 29-летнего оператора одного из телеканалов, однако вскоре пара развелась.