В Барнауле прошло возложение цветов в честь 78-летия Победы в Сталинградской битве

В Барнауле на Мемориале Славы прошло возложение цветов в честь 78-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В торжественной церемонии приняли глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, начальник городской полиции Александр Майдоров, вице-мэры Юрий Еремеев и Александр Артемов, представители администрации Железнодорожного района, ветеранских и общественных организаций, силовых ведомств, курсанты военно-патриотических объединений, жители Барнаула.

По данным регионального военного комиссариата, в Сталинградской битве приняли участие 40 тысяч военнослужащих из Алтайского края, среди которых герой Советского Союза генерал-майор Нестор Козин и полковник Матвей Батраков, дважды Герой Советского Союза летчик-ас Павел Плотников, Герой Советского Союза санинструктор Вера Кащеева, Герои Советского Союза Илья Шуклин, Иван Гулькин, Иван Ликунов. Также в Сталинградской битве отличилась 298-я стрелковая дивизия, которая позднее стала известна как 80-я гвардейская дивизия, а также 42-я отдельная стрелковая бригада, созданные на Алтае.