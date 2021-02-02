Роскачество нашло признаки шпионских программ в приложениях для очистки телефона

Эксперты Роскачества выявили в приложениях для очистки телефонов на Android избыточные запросы на доступ, рекламу, а также признаки шпионских программ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"У самых популярных клинеров (приложений для очистки памяти телефонов, – прим. ТАСС) – миллионы скачиваний в Google Play Маркете, мы решили сконцентрироваться именно на приложениях для платформы Android, поскольку вероятность столкнуться с некачественными и даже мошенническими клинерами в Google Play Маркете значительно выше, чем в AppStore", – рассказали эксперты.

В общей сложности специалисты исследовали 60 приложений, основной проблемой в которых стала избыточная реклама.

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