Барнаульский подросток нашел труп в лесополосе и украл из кармана умершего телефон

Барнаульского подростка будут судить за кражу телефона у трупа, который он нашел в лесополосе. Юный горожанин пытался скрыть следы преступления, но у него это не получилось.

Как пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края, инцидент произошел весной 2019 года. Несовершеннолетний прогуливался по лесополосе и случайно наткнулся на труп. Подойдя ближе, подросток увидел, что из кармана торчит мобильный телефон. Юный горожанин вытащил устройство и пошел с ним домой, по пути выкинув SIM-карту.

Уже дома молодой барнаулец вернул устройство к заводским настройкам, будучи уверенным, что таким образом его не найдут. Несмотря на это, правоохранителям удалось доказать причастность подростка к преступлению. Юноша признал вину в содеянном.

Дело по ст. 158 УК РФ ("Кража чужого имущества") направлено в суд.