Барнаульский подросток нашел труп в лесополосе и украл из кармана умершего телефон

Барнаульского подростка будут судить за кражу телефона у трупа, который он нашел в лесополосе. Юный горожанин пытался скрыть следы преступления, но у него это не получилось.
Как пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края, инцидент произошел весной 2019 года. Несовершеннолетний прогуливался по лесополосе и случайно наткнулся на труп. Подойдя ближе, подросток увидел, что из кармана торчит мобильный телефон. Юный горожанин вытащил устройство и пошел с ним домой, по пути выкинув SIM-карту.
Уже дома молодой барнаулец вернул устройство к заводским настройкам, будучи уверенным, что таким образом его не найдут. Несмотря на это, правоохранителям удалось доказать причастность подростка к преступлению. Юноша признал вину в содеянном.
Дело по ст. 158 УК РФ ("Кража чужого имущества") направлено в суд.
Комментарии
Это же насколько надо быть глупым, чтобы у трупа что-то воровать? Хорошо, что полицаи и труп на него не повесели.
А как установили что это не он его того, из-за того же телефона?
как оперативно сработали, прям сказка какая то
как оперативно сработали, прям сказка какая то
обычная рутина...
2.02.2021 14:53
- гость - Это же насколько надо быть глупым, чтобы у трупа что-то воровать?
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Яб сказал по-другому: "Этож каким животным надо быть, чтобы обворовывать покойника"?
обычная рутина...
нуну плавали знаем, если им не нужно ничего не найдут
мародерство это, а не кража