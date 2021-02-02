Только паспорт и СНИЛС. ВТБ снизил первый взнос на ипотеку по двум документам

Программа "Победа над формальностями" – одна из самых популярных в ипотечной линейке ВТБ. В 2020 году ее доля в общих выдачах ипотеки банка превысила 30%. Клиенты оформили более 115 тысяч сделок на сумму свыше 287 млрд рублей.

Теперь клиенты могут купить квартиру, оформив кредит по двум документам и со сниженным первоначальным взносом – 20% от стоимости объекта.

Для получения решения по кредиту необходимы лишь паспорт и СНИЛС. Клиент получает решение по заявке в течение суток. Денежные средства могут быть выданы на срок от 1 года до 20 лет с максимальной суммой от 500 тысяч до 30 млн рублей.

При первоначальном взносе более 50% от стоимости квартиры ставка по кредиту снижается до минимального значения. Кроме того, воспользоваться программой могут и заемщики, получающие ипотеку в рамках госсубсидирования.

"ВТБ развивает ипотечное кредитование для разных категорий заемщиков. Клиенты банка, которые хотят получить ипотеку оперативно и с минимальным пакетом документов, всегда могут сделать это у нас по паспорту и СНИЛС. Мы снизили и размер минимального первоначального взноса. Также можно воспользоваться любой ипотечной программой и дисконтами, в том числе получить скидку 0,3 п.п. при оформлении заявки на ипотеку онлайн", – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления "Ипотечное кредитование" – вице-президент ВТБ.

Такие условия доступны заемщикам до 31 марта 2021 года. Михаил Сероштан также отметил, что ВТБ внимательно следит за качеством ипотечного портфеля. Доля кредитов с первоначальным взносом ниже 20% в ВТБ незначительна – менее 15% сделок, а уровень просрочки остается на привычно низких значениях.

ВТБ – один из лидеров на рынке ипотечного кредитования. По итогам 2020 года клиенты оформили 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 млрд рублей. Это крупнейший результат в истории банка, который почти на 40% превышает значения 2019 года. Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и почти достиг 2 трлн рублей.