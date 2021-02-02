Барнаульские энергетики спасли трех человек и рассказали подробности пожара на Ядринцева

Трех девушек спасли из пожара сотрудники Барнаульской сетевой компании в субботу, 30 января 2021 года. Как сообщили в пресс-службе организации, старший мастер БСК Николай Жидких и водитель Андрей Бардин возвращались после дежурства домой. В переулке Ядринцева над частным домом увидели столб черного дыма. Мужчины остановили машины и бросились к месту происшествия.

"Пожилая женщина через входную дверь вытаскивала газовый баллон, а увидев нас, закричала: "Девочек, девочек спасите!" – рассказывает Николай Михайлович.

Он перехватил у женщины баллон, вызвал пожарных и скорую. В это время второй сотрудник Барнаульской сетевой компании Андрей Брагин побежал спасать девушек.

Пожилая женщина получила сильный ожог и ей была необходима медицинская помощь.

"На спасение девчонок у меня были считанные секунды, – вспоминает Андрей. – Их было трое. Пока я преодолевал снежный затор за домом, они уже самостоятельно разбили стекло. Я помог им выбраться наружу".

Спасшиеся были в легкой домашней одежде и босиком. Андрей снял с себя рабочую куртку, шапку и свитер и отдал их девочкам. Сам же попытался забраться в горящий дом, где еще оставался пожилой мужчина. Но пробиться сквозь едкий дым он не смог. В это время к дому прибыли пожарные, и Андрей сообщил им примерные координаты в доме, где может находиться пенсионер. Однако было уже поздно: здание горело открытым пламенем. Мужчина 1940 года рождения погиб.

Женщина 1949 года (она вытаскивала баллон с газом) была госпитализирована с сильными ожогами.

Огонь сильно повредил дом, в том числе и вторую его половину, где проживали соседи.

Пожар удалось полностью ликвидировать к 18:00.

В БСК отмечают, что это уже не первый случай, когда сотрудники Барнаульской сетевой компании спасают людей на пожаре. Летом 2020 года из горевшего дома в Новоалтайске 12-летнего мальчика вытащил электромонтер БСК Андрей Юдин.

Между тем Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело после этого пожара. По данным следствия, причиной возгорания и гибели пожилого человека могли быть действия сотрудников газовой службы. Днем 30 января работники аварийно-ремонтной службы "Алайкрайгазсервиса" были в доме пенсионера и пытались отремонтировать газовое оборудование. "В результате действий сотрудников газовой службы произошел хлопок газовоздушной смеси и возгорание дома, повлекшие смерть 80-летнего мужчины", – говорится в сообщении СУСК. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека".