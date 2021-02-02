За последние сутки в России лабораторно подтвердили 16 653 случая заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 3 884 730, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Первое место по приросту занимает Москва (+1701), второе – Санкт-Петербург (+1484), третье – Московская область (+1053). Алтайский край, в котором на 2 февраля подтвердили 178 случаев заражения, находится на 29-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 22 372 пациента, всего выздоровели 3 340 545 человек. Скончались еще 539 человек, общее число летальных исходов достигло 74 158.