Электронная виза для въезда в Россию может стать многократной

Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной. Об этом 2 февраля заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью РИА Новости.

Сейчас единая электронная виза является однократной и действует для граждан 52 иностранных государств. Она действительна в течение 60 суток с момента оформления и позволяет находиться на территории РФ не более 16 суток с момента въезда. Консульский сбор за электронную визу составляет 40 долларов.

"Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем. Вместе с тем подобное решение должно приниматься на основании анализа накопленного опыта и с учетом всех факторов, в том числе миграционной опасности", – добавил Волынкин.

Напомним, что краткосрочная электронная виза должна была начать действовать с 1 января 2020 года, однако из-за COVID-19 ее оформление было приостановлено до особого распоряжения правительства Российской Федерации.