Когда скупой платит дважды, а энерговор больше в 30 раз: БГЭС объясняет изменения в законе

Абоненты Барнаульской горэлектросети больше не меняют электросчетчики за свой счет. За них это делают энергетики, причем бесплатно. Ушла ли вместе с ответственностью за замену прибора учета, ответственность за его сохранность? Будет ли теперь потребитель "отвечать рублем" , например, за срыв пломб? В законодательных новациях разбирались в прямом эфире радио "Эхо Москвы". Экспертом выступил начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов. Публикуем самые важные выдержки из интервью.

Что изменилось

Вторая половина 2020 года стала знаковой для энергокомпаний. Законодатель существенно реформировал отрасль, переложив ответственность за установку электросчетчиков с потребителей на энергетиков. В частности изменения внесли в постановления №442 (Правила розничных рынков электрической энергии ) и №354(Правила предоставления коммунальных услуг гражданам). В Барнауле счетчики в многоквартирных домах с 1 июля прошлого года меняет Барнаульская горэлектросеть, в частных домах – Барнаульская сетевая компания.

"Раньше потребитель у нас всегда следил за окончанием межповерочного интервала счетчика, по логике эта обязанность у него так и осталась. При окончании сроков межповерочного интервала, а так же в случаях выхода прибора учета из строя, замену этого прибора произведет не абонент, а соответствующая энергокомпания. В Барнауле это — либо Горэлектросеть, либо Барнаульская сетевая компания".

Разделили обязанности, но не ответственность

По словам Юрия Власова у потребителя не должно возникать иллюзий, что вместе с обязанностью по установке счетчиков ушла обязанность следить за его исправностью:

"Ответственность за сохранность прибора учета, за установленные пломбы, как была у потребителя, так и останется. Если электросчетчик находится у абонента в квартире и даже если счетчик ему поставила сетевая компания или гарантирующий поставщик, поменяется принадлежность счетчика и обязательство по замене. Но этот прибор учета, как и прежде, будет вводиться в эксплуатацию, так же будут вводиться знаки визуального контроля, так называемые в простонародье, пломбы. И если потребитель захочет произвести хищение электрической энергии или будет осуществлять искажение показаний прибора учета, например, сверлить дырки в счетчиках. То он понесет ответственность за порчу имущество и за искажение показаний прибора учета".

Сразу все счетчики не поменяют

Согласно нововведениям в закон предполагается постепенная замена приборов учета на интеллектуальные. Но не всех сразу. Учитывая, что срок межповерочного интервала у счетчика составляет 16 лет, это и станет перспективой для 100% внедрения интеллектуальной системы учета у абонентов.

"У Барнаульской горэлектросети около 250 тысяч абонентов и одномоментно заменить всем приборы учета не представляется возможным . Законодатели так и определили, что период замены счетчиков затянется минимум на 16 лет. Да, все вышедшие из строя счетчики и те, у которых закончился межповерочный интервал, заменят сетевые организации и гарантирующие поставщики. Однако произойдет это далеко не сразу, не на следующий день. Хотелось бы, чтобы наши абоненты это понимали. На замену электросчетчика энергетикам отводится срок в 6 месяцев. Еще один нюанс – до 2022 года можно ставить приборы учета аналогичные тем, которые сейчас установлены у наших потребителей. А вот с 2022 года уже необходимо устанавливать счетчики с минимальным набором функциональных обязанностей, так называемые, интеллектуальные счетчики".

Когда можно получить 30 нормативов

Искажение показаний прибора учета – это безучетное потребление электроэнергии. Такие факты Барнаульская горэлектросеть фиксирует с помощью фото и видеосъёмки. А на потребителя составляет Акт о неучтенном потреблении. В последствии по данному документу абоненту произведут начисление. К слову, это немалые денежные затраты.

"Безучетное потребление электрической энергии определяется следующими критериями. Первое — это вмешательство в работу прибора учета, несанкционированное подключение до прибора учета, повреждение пломб, антимагнитных или других знаков визуального контроля, а так же любые другие действия, которые приводят к искажению показаний прибора учета. Если вы захотите воспользоваться и снизить показания элекетросчетчика, посмотреть, как тормозит счетный механизм, на вас будет составлен Акт неучтенного потребления электроэнергии. Величина дополнительной оплаты по такому Акту колеблется от 3000 до 100 000 рублей. В редких случаях бывает больше. Есть методика расчета, она утверждена Правительством. Я ее называю 30 нормативов, то есть у нас берется расчет за последние три месяца по нормативу потребления и умножается на 10. Это максимальное начисление. Если предыдущая проверка прибора учета была проведена раньше, чем три месяца назад, расчет произведут с момента последней проверки", — объясняет Власов.

Штрафы разные, но по кошелькам бьют всем

"Один из последних случаев. Нашему абоненту был введен за долги режим ограничения потребления электрической энергии. Его мы регулярно контролируем, чтобы он был в отключенном состоянии до полного погашения дебиторской задолженности. При очередном визите контролера обнаружилось, что должник произвел самовольное подключение к электросетям. Конечно, в этом случае, он не получил 30 нормативов, его довольно часто проверяли. Сумма штрафа за неделю составила 3000 рублей. Поэтому сказать, что Акты всем одинаково рассчитываются – это неправильно. Есть определенный алгоритм, который описан в законодательстве, и в соответствии с ним производится расчет за неучтенное потребление электрической энергии", — уточняет эксперт.

Несогласные с актами неучтенного потребления всегда могут обратиться в суд. Таких абонентов по данным Барнаульской горэлектросети 30% от общего числа нарушителей. Однако, по словам Власова, статистика судебных разбирательств не обнадеживает. В 99% случаев АКТ признают правомерным и суммы начислений судом не корректируются:

"Я вам могу сказать, что в большинстве случаев, а это 99%, мы выигрываем суды по актам о неучтенном потреблении. Никто не может запретить нашим потребителям нанять юриста и обратиться в суд. У нас все юристы, прочитавшие дело, говорят: "да мы сейчас, да мы сейчас…" Однако нужно понимать, что услуги юриста оплачиваются дополнительно и дело в основном рассматривается не в одном судебном заседании. Одно посещение – это определенная сумма, еще одно посещение – еще сумма. Поэтому иногда Акт неучтенного потребления, произведенное по нему начисление, судебные издержки, могут наложить на потребителя существенное обременение".

Настирал на 100 тысяч рублей

За время работы в Барнаульской горэлектросети Юрий Власов повидал ни одного "экономного" абонента. Для кого-то, говорит: "это азарт: поймают – не поймают. Для кого-то жажда, ну хоть что-то да получить задарма". При проверках такие потребители оправдываются всеми способами: кто-то протирал пыль со счетчика, делал ремонт. Виновными выставляют даже любимых домашних питомцев, рассказывает эксперт.

" Есть русская поговорка, что скупой платит дважды, а я бы даже сказал трижды. Это, когда абоненту приходится оплачивать не только Акт неучтенного потребления, но и, например, судебные издержки. А у нас были такие случаи. Потребитель подключил помимо прибора учета стиральную машину. Ну что там, ну вроде бы … стиральная машина максимум берет 100 киловатт в месяц. Грошовая экономия. Однако штраф обошелся хитрецу почти в 100 000 рублей. Все попытки оспорить его в суде не увенчались успехом и вылились в дополнительные затраты на судебные издержки.

Другой случай произошел, когда в энерговоровстве хозяева обвинили своего кота. Мол, он зацепился за пломбу когтем и оторвал ее, когда пробирался на чердак. Поверьте, мы на ниточку пломбу не вешаем. У нас используются достаточно хорошие материалы, проволока используется специальная. В суде кота оправдали, а хозяева заплатили в БГЭС 80 000 рублей. Мой совет абонентам простой – не выдумывайте, следите за счетчиками и платите за электроэнергию честно. Ибо скупой платит дважды, а иногда и чаще, и больше".