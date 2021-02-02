Почти полторы тысячи вакансий предлагают выпускникам в Алтайском крае

На Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края обновили список вакансий для выпускников профессиональных образовательных учреждений и вузов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Для трудоустройства молодых специалистов работодатели разместили более 1400 вакансий.

"Банк вакансий облегчает поиск работы выпускникам профессиональных образовательных организаций и вузов по полученной ими специальности. Так, много предложений о работе по медицинским специальностям различного профиля, а также бухгалтерам, воспитателям, учителям и преподавателям", — говорится в сообщении.

Ознакомиться с полным списком вакансий можно по ссылке.