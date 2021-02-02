Жительница Алтайского края ударила мужа ножом в бедро и получила 2,5 года колонии

Суд признал виновной 32-летнюю жительницу Поспелихинского района в причинении тяжкого вреда здоровья 46-летнему мужу. В ходе ссоры женщина ударила супруга ножом во внутреннюю сторону бедра и повредила вену.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел ночью в апреле 2020 года. После удара у мужчины началось обильное кровотечение из бедренной вены, от чего он скончался на месте происшествия на следующий день.

В ходе следствия женщина признала свою вину в нанесении удара, однако отрицала намерения в причинении тяжкого вреда здоровью супруга. Суд принял во внимание все доводы следователей и назначил женщине наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.