"Яндекс.Такси" купит часть сервиса "Везет" за 178 млн долларов

Компания "Яндекс.Такси" объявила о покупке колл-цента и бизнеса по осуществлению грузоперевозок компании "Везет". Сумма сделки составит 178 миллионов долларов, а завершить ее планируют во втором квартале 2021 года.

"Сделка позволит "Яндекс.Такси" улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов", — сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает "Интерфакс", в прошлом году "Яндекс.Такси" уже пыталась приобрести активы компании "Везет", однако ФАС так и не согласовала сделку. По сообщению представителей "Яндекса", в этот раз согласование не потребуется.