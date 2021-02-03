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Лидер группы "Алиса" за сутки собрал более 4 млн рублей на сольный альбом

, ИА "Амител"
Над пластинкой музыканты работали два года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев на краудфандинговой платформе открыл сбор средств на свой новый сольный альбом. За сутки ему задонатили более четырех миллионов рублей, часть из которых дала сама платформа. 

Работа над пластинкой велась два года, а в записи приняли участие 28 музыкантов. Приобрести альбом на физических носителях можно будет только на странице сбора до 1 сентября. Цифровые версии планируют рассылать всем участникам аукциона, которые приобрели любые лоты. 

Отмечается, что альбом уже записан, осталось только завершить сведение и мастеринг. Закончить работу над пластинкой Кинчев собирается за зиму и весну. 

Ранее amic.ru писал о том, что свыше пяти тысяч человек сделали пожертвования на грант имени Андрея Павленко. Средства направят на помощь семье погибшего онколога и поощрение журналистов, пишущих о раке.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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