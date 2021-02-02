В российских школах появятся советники-воспитатели

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах введут должность советника директора по воспитательной работе. Об этом сообщает "Коммерсант".

Кравцов рассказал, что конкурс на эту должность будет проводиться по всей России. В этом году такой конкурс "Навигаторы детства" уже проходит в десяти субъектах.

В Минпросвещения пояснили, что принять участие в конкурсе могут как действующие педагоги, так и студенты педвузов четвертого курса и старше. Предполагается, что советники будут работать не только с директорами, но и с детьми.

"Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью", — рассказали в министерстве.