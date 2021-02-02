"АвтоВАЗ" и "УАЗ" могут потерять статус "национального автопрома"

Национальный автопром России скоро может перестать быть таковым. Об этом пишет портал 74.ru.

На данный момент собственные легковые модели производят только "АвтоВАЗ" и "УАЗ". Последний сконцентрировался на разработке "Русского Прадо", но со временем проект стал больше похож на привычный "Патриот", а "АвтоВАЗ" в своб очередь переходит на французскую платформу CMF-B, которая ранее легла в основу Nissan Juke, а также седана Dacia Logan и хэтчбека Dacia Sandero третьего поколения.

Таким образом в ближайшее время отечественный автопром может лишиться старых проверенных моделей и начнет заниматься только надстройкой на зарубежные платформы.