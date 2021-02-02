Бывшего главного районного ветврача в Алтайском крае обвиняют во взятках

Славгородский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного ветеринарного врача КГБУ "Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Хабарскому району". Мужчину обвиняют в получении взяток от предпринимателей за беспрепятственную выдачу разрешений на мясную продукцию.

Как пишет пресс-служба ведомства, по версии следователей, с августа по ноябрь 2018 года обвиняемый получал деньги от бизнесменов за беспрепятственное оформление ветеринарных свидетельств. Общая сумма полученных денег превысила 142 тысячи рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.