Теплый, но ветреный день. О погоде в Алтайском крае 3 февраля

Небольшой снег и сильная гололедица с потеплением до -1°С ожидаются в Алтайском крае в среду, 3 февраля.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, днем температура воздуха составит -1...-6°С, в предгорьях – до +5°С. Небольшой, местами умеренный снег. По северу местами сильный снег, метели, по югу – мокрый снег, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -1...-3°С. Ожидается умеренный снег, метель. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.