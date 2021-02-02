Более 100 единиц снегоуборочной техники выйдут на улицы Барнаула в ночь на 3 февраля

В ночь с 2 на 3 февраля МБУ "Автодорстрой" выведет на дороги Барнаула 103 единицы снегоуборочной техники, 11 из которых наемные. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Вывоз снега планируется с проспекта Строителей, участков улиц Ядринцева, Ползунова, М. Горького, Власихинской, Фурманова, 40 лет Октября (в границах проспекта Космонавтов и Малой Космонавтов).

Ранее amic.ru писал о том, что ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о предстоящей непогоде. Усугублять метеорологическую ситуацию будет сильный ветер. При этом согласно прогнозам метеорологов, на улице в эти дни будет тепло.