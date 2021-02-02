Оппозиционер Алексей Навальный выступил в суде, перед тем как судья ушел на совещание по поводу вынесения приговора. Политик назвал процесс сфабрикованным, поскольку ранее по делу "Ив Роше" Европейский суд по правам человека вынес оправдательный приговор за отсутствием состава преступления.

В ходе речи Навальный отметил, что осудили его в 2014 году, дав испытательный срок 3,5 года и, несмотря на это, "меня все равно продолжают судить по этому делу". (Мы не знаем, как отнесется Роскомнадзор к публикации этой речи, поэтому мы ее "скрыли". Чтобы прочитать текст ниже, выделите его, – прим. ред.)

"Тем не менее кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага как свободный человек не сделал по территории нашей страны, вернувшись. С момента пересечения границы я оказался арестантом. И мы знаем кому, мы знаем, почему это случилось. Причина этого всего – ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельную обиду тем, что я просто выжил, после того как меня попытались убить по его приказу", – приводит расшифровку речи оппозиционера Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Навальный заявил, что "именно Путин, используя Федеральную службу безопасности, осуществил это покушение на убийство", однако нынешний процесс происходит для того, "чтобы запугать огромное количество людей".

Оппозиционер пообещал, что будет продолжать бороться, "несмотря на то, что сейчас, с учетом того, что, конечно, я оказался полностью под контролем этих людей, которые обожают все намазывать химическим оружием". Он призвал людей не бояться и "делать все, чтобы закон, а не ряженые в мундирах и мантиях, восторжествовали".

Напомним, что заседание по делу Алексея Навального проходит во вторник, 2 февраля, в Московском областном суде. Оппозиционера обвиняют в том, что он нарушил испытательный срок по делу "Ив Роше" – по версии следствия, обвиняемые похитили у компаний "Ив Роше Восток" и "Многопрофильная процессинговая компания" больше 30 млн рублей. В итоге политик получил три с половиной года условного срока.

Также, пока Навальный лечился в Берлине, в России на него завели еще одно уголовное дело. Политика обвиняют в том, что он растратил деньги, которые предназначались для нужд некоммерческих фондов.

Напомним, что 17 января, после возвращения Навального в Россию, его задержали. Позднее суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов о заключении под стражу Навального на 30 суток. Заседание проходило 18 января в отделении полиции в подмосковных Химках.