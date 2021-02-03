БК "Барнаул" одержал разгромную победу в Курске

Баскетболисты клуба "Барнаул" на выезде разгромили курских "Русичей". Очередной матч Суперлиги-2 чемпионата России среди мужских команд состоялся во вторник, 2 февраля, и завершился крупной победой алтайских баскетболистов – счет 105:64 (30:9, 22:15, 31:27, 22:13).

Сразу шесть игроков барнаульской команды сумели набрать в этой игре не менее 10 очков. А самым результативным у победителей стал Даниил Синегубов. В его активе 16 очков.

Алтайский клуб ведет борьбу за лидерство в турнирной таблице Суперлиги-2. По проценту набранных очков команда Евгения Горева уступает только "Тамбову". Следующий матч "Барнаул" проведет 18 февраля на своей площадке против майкопского "Динамо-МГТУ".