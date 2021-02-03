Почти 70 единиц техники очищают дороги Барнаула от снега 3 февраля

До 69 единиц снегоуборочной техники работают на дорогах Барнаула сегодня днем, 3 февраля. Также 103 дворника и 39 грузчиков очищают от снега подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки, сообщили в мэрии.

За прошедшую ночь с улиц вывезли более 3,5 тыс. кубометров снега. В работах участвовали 108 спецмашин, в том числе 11 наемных.

"Снег вывозили с проспекта Строителей, участков улиц Ядринцева, Ползунова, Фурманова, Власихинской, Г. Исакова, Малой Малахова, 40 лет Октября, Островского, М. Горького, Воровского, Горно-Алтайской, проезда Северного Власихинского, Павловского тракта", – отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 39,4% участников опроса в Алтайском крае оценили уборку улиц от снега как неудовлетворительную. При этом высший балл за работу коммунальщиков поставили только 6,3% опрошенных.