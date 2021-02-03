ТАСС: власти Москвы не продлят контракт с Кириллом Серебренниковым

Департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с режиссером Кириллом Серебренниковым, который занимает пост художественного руководителя "Гоголь-центра", сообщает ТАСС.

Трудовое соглашение истекает в двадцатых числах февраля. По информации Mash, на дне рождения "Гоголь-центра" Серебренников уже попрощался с коллегами.

Официального подтверждения информации от властей Москвы и самого Серебренникова пока не последовало.

Ранее amic.ru писал, что режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Серебренников вступил в сговор с экс-директором Российского академического молодежного театра Софьей Апфельбаум, бывшим гендиректором АНО "Седьмая студия" Юрием Итиным и экс-генпродюсером "Седьмой студии" Алексеем Малобродским.

Правоохранители представили доказательства, что фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Серебренникова и Юрия Итина приговорили к трем годам условного заключения, Алексея Малобродского – к двум годам. Кроме того, им предстоит возместить ущерб, нанесенный Министерству культуры РФ, и выплатить штрафы. Его оценили в 129 млн рублей.

С режиссера взыщут 800 тысяч рублей, с Итина – 200 тысяч, с Малобродского – 300 тысяч.