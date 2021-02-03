Алтайские пожарные на руках вынесли пенсионера из горящего дома

Дочь спасенного на пожаре в селе Тогул пожилого мужчины поблагодарила сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Из объятого огнем и дымом дома они вынесли на руках на свежий воздух моего семидесятилетнего отца. Он получил ожоги, надышался дымом, но благодаря пожарным остался жив, – рассказала сельчанка. – Они проявили себя как настоящие герои: не жалели себя, лезли в дым и огонь, тушили пожар до последней искры".

Возгорание произошло утром 25 января. Начальник караула Андрей Шаров, пожарный Сергей Агальцов, а также водители Сергей Качаков и Дмитрий Райх прибыли в считанные минуты.

Так как двери дома были заперты изнутри, руководитель тушения пожара предположил, что внутри могут быть люди.

Пожарные взломали дверь и нашли в горящей кухне пожилого хозяина жилища. Его вынесли на улицу и передали бригаде медиков. Возгорание ликвидировали в течение 10 минут.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю отметили, что с начала года в регионе спасли 127 человек при ликвидации пожаров.