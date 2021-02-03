Депутат Госдумы от Алтайского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Виктор Зобнев в рамках региональной недели посетил Мамонтовский район. Депутат встретился с врачами ЦРБ и поблагодарил их за работу в период пандемии.

"С октября прошлого года больница принимала больных с коронавирусной инфекцией. Главный врач ЦРБ Оксана Забелина обратилась с просьбой помочь в приобретении нового оборудования для стоматологического кабинета в ФАПе, расположенном в селе Корчино", – цитирует Зобнева партийный сайт.

По словам главврача, услугами стоматолога пользуются не только жители Корчино, но и соседних сел района. И то оборудование, которое имеется в наличии, давно устарело. "Взял на себя обязательства по решению этого вопроса, и в ближайшее время средства для приобретения оборудования будут перечислены", – рассказал парламентарий.