Каждый пятый россиянин считает, что мат обогащает русский язык

40% россиян поддерживают цензуру в средствах массовой информации и литературе, 41% респондентов относятся к этому нейтрально, а 19% опрошенных высказались против такого надзора, поскольку считают, что мат обогащает русский язык.
При этом 71% участников опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", отнеслись положительно к запрету ненормативной лексики в социальных сетях. Оставшиеся 29% эту инициативу не поддержали, пишет РИА Новости.
Напомним, с 1 февраля российские власти обязали соцсети самостоятельно удалять матерные слова и другие материалы, которые нарушают законы РФ. За невыполнение владельцам грозят большие штрафы.
Комментарии
всмысле к мату так относимся. а к запрету против. хватит урезать богатый и могучий язык. это ж сразу 80% слов пропадет )))) обеднеет могучий
быстро трут модеры. ((((
Мат не обогащает язык, а обедняет его. Матерятся люди тогда, когда нормальных русских слов подобрать не могут для выражения своих эмоций и мыслей, потому что лексикон беден, а словарный запас недостаточный.
3.02.2021 13:32
- гость -
Это маркер определенных социальных слоёв....
Да уж лучше мат, чем фейки, кейсы, лайфхаки и прочее наглосаксонское тявканье.
3.02.2021 13:42
- гость -
Любой начальник матерится. Слои здесь не при чём.
Материться нужно заслужить.Сам матерюсь умело и с удовольствием.Хотя словарным запасом не обделен.Нужен тест на грамотность и лексикон,кто сдал -пожалуйста в путь ,матерись хоть на площади.
3.02.2021 13:42
- гость -
Особенно культурной столицы, котрая подняла на пьедестал пьяное матерящееся существо в трусах.
Даже если знаешь пятнадцать языков, русский все равно нужен!
Мало ли на ногу что упадет, или радость надо выразить...
3.02.2021 14:11
- гость -
Значит начальник из этих слоёв.....
Из протокола собрания в больнице: "После острой дискуссии с главврачом гинеколог, уролог и проктолог были направлены им по своим рабочим местам в циничной форме".
Как теперь людям в соцсетях общаться..... Их язык-то запретили.... Походу закроются сети.....
3.02.2021 13:19
krash
всмысле к мату так относимся. а к запрету против
Что то ты странный какой то. В плане мата и оговора мужиков по изнасилованию прогрессивный, а в плане сопротивления воровской власти - ретроградный.
Купаешься голая на пляже, имей красивую фигуру, материшься, умей красиво материться, чтоб матерное слово до печенок доставало злодея, а в дружеской компании веселило друзей.
Матерный язык краткий и доходчивый. В армии или на войне без матов никак быстро не объяснить, иначе тебя прихлопнут пока будешь объяснять литературным языком. В обычной жизни мало кто матами общается но каждый знает этот язык общения в экстренных ситуациях.
Мат, как и "феня" - были придуманы одесскими бандами и, как и педерастизм, культивировались на "зонах", в тюрьмах и на каторгах с 19 века.