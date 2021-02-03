Каждый пятый россиянин считает, что мат обогащает русский язык

40% россиян поддерживают цензуру в средствах массовой информации и литературе, 41% респондентов относятся к этому нейтрально, а 19% опрошенных высказались против такого надзора, поскольку считают, что мат обогащает русский язык.

При этом 71% участников опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", отнеслись положительно к запрету ненормативной лексики в социальных сетях. Оставшиеся 29% эту инициативу не поддержали, пишет РИА Новости.

Напомним, с 1 февраля российские власти обязали соцсети самостоятельно удалять матерные слова и другие материалы, которые нарушают законы РФ. За невыполнение владельцам грозят большие штрафы.