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Каждый пятый россиянин считает, что мат обогащает русский язык

, ИА "Амител"
Большинство участников опроса поддержали запрет ненормативной лексики в соцсетях
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

40% россиян поддерживают цензуру в средствах массовой информации и литературе, 41% респондентов относятся к этому нейтрально, а 19% опрошенных высказались против такого надзора, поскольку считают, что мат обогащает русский язык.

При этом 71% участников опроса, проведенного сервисом "Работа.ру", отнеслись положительно к запрету ненормативной лексики в социальных сетях. Оставшиеся 29% эту инициативу не поддержали, пишет РИА Новости.

Напомним, с 1 февраля российские власти обязали соцсети самостоятельно удалять матерные слова и другие материалы, которые нарушают законы РФ. За невыполнение владельцам грозят большие штрафы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.02.2021 13:19
krash

всмысле к мату так относимся. а к запрету против. хватит урезать богатый и могучий язык. это ж сразу 80% слов пропадет )))) обеднеет могучий

3.02.2021 13:20
krash

быстро трут модеры. ((((

3.02.2021 13:32
- гость -

Мат не обогащает язык, а обедняет его. Матерятся люди тогда, когда нормальных русских слов подобрать не могут для выражения своих эмоций и мыслей, потому что лексикон беден, а словарный запас недостаточный.

3.02.2021 13:42
- гость -

3.02.2021 13:32
- гость -

Это маркер определенных социальных слоёв....

3.02.2021 14:10
- гость -

Да уж лучше мат, чем фейки, кейсы, лайфхаки и прочее наглосаксонское тявканье.

3.02.2021 14:11
- гость -

3.02.2021 13:42
- гость -

Любой начальник матерится. Слои здесь не при чём.

3.02.2021 14:11
9

Материться нужно заслужить.Сам матерюсь умело и с удовольствием.Хотя словарным запасом не обделен.Нужен тест на грамотность и лексикон,кто сдал -пожалуйста в путь ,матерись хоть на площади.

3.02.2021 14:13
- гость -

3.02.2021 13:42
- гость -
Особенно культурной столицы, котрая подняла на пьедестал пьяное матерящееся существо в трусах.

3.02.2021 14:15
- гость -

Даже если знаешь пятнадцать языков, русский все равно нужен!
Мало ли на ногу что упадет, или радость надо выразить...

3.02.2021 14:17
- гость -

3.02.2021 14:11
- гость -

Значит начальник из этих слоёв.....

3.02.2021 14:19
- гость -

Из протокола собрания в больнице: "После острой дискуссии с главврачом гинеколог, уролог и проктолог были направлены им по своим рабочим местам в циничной форме".

3.02.2021 14:19
- гость -

Как теперь людям в соцсетях общаться..... Их язык-то запретили.... Походу закроются сети.....

3.02.2021 14:35
- гость -

3.02.2021 13:19
krash
всмысле к мату так относимся. а к запрету против

Что то ты странный какой то. В плане мата и оговора мужиков по изнасилованию прогрессивный, а в плане сопротивления воровской власти - ретроградный.

3.02.2021 14:38
- гость -

Купаешься голая на пляже, имей красивую фигуру, материшься, умей красиво материться, чтоб матерное слово до печенок доставало злодея, а в дружеской компании веселило друзей.

3.02.2021 15:08
гость

Матерный язык краткий и доходчивый. В армии или на войне без матов никак быстро не объяснить, иначе тебя прихлопнут пока будешь объяснять литературным языком. В обычной жизни мало кто матами общается но каждый знает этот язык общения в экстренных ситуациях.

3.02.2021 15:09
- гость -

Мат, как и "феня" - были придуманы одесскими бандами и, как и педерастизм, культивировались на "зонах", в тюрьмах и на каторгах с 19 века.

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