Генконсульство России потребовало от США обеспечения безопасности дипломатов

Неизвестный бросил банку с красной краской в здание генконсульства России в Нью-Йорке. Накануне, 2 февраля, там проходил митинг, один из участников которого и совершил хулиганский поступок. По данным РИА Новости, в протестной акции участвовали не менее 10 человек. Чему был посвящен митинг и какие лозунги звучали, не указывается. Отмечается лишь, что он "имел антироссийскую направленность".

"Зданию нанесен материальный ущерб. Эти хулиганские действия могли представлять угрозу для посетителей генконсульства и сотрудников", – сообщили ТАСС в диппредставительстве.

По словам сотрудника консульства, попытки связаться с правоохранительными органами предпринимались несколько раз, однако те "не сочли возможным появиться у консульства" в течение шести часов. "Нами направлено обращение в управление иностранных представительств в Нью-Йорке Госдепартамента с просьбой обеспечить безопасность генконсульства", – добавил собеседник агентства.

Ранее российская дипмиссия в Нью-Йорке сообщила об отсутствии факсимильной связи с Россией, ее нет уже несколько месяцев. Как отметил один из служащих, консульство постоянно связывается с телефонной компанией и с официальными лицами, но те постоянно ссылаются на технические неполадки.

Также у сотрудников посольства периодически возникают проблемы с доступом в интернет. По их словам, прежде перебоев со связью не было.