48 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 48 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 15 532, сообщает оперативный штаб региона.

COVID-19 подтвердился у 16 жителей города Горно-Алтайска, у восьми жителей Чойского района, у пяти жителей Майминского района, у пяти жителей Улаганского района, у пяти жителей Шебалинского района, у четырех жителей Кош-Агачского района, у четырех жителей Турочакского района, у одного жителя Онгудайского района.

При этом выздоровели за все время 14 909 человек. За прошедшие сутки из республиканских больниц выписали 67 пациентов.