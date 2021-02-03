Пригородные поезда "Просторы Алтая" будут курсировать чаще

В Алтайском крае назначили дополнительные рейсы скорых пригородных поездов "Просторы Алтая". С 3 февраля и вплоть до второй половины апреля они будут курсировать чаще, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Дополнительные рейсы запланировали на 3, 10, 14, 18, 22, 26 февраля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 марта и 5, 12, 16, 20 апреля 2021 года. Ранее поезда курсировали только по нечетным числам.

В связи с этим обновленное расписание выглядит следующим образом:

№ 6131/6133 сообщением Барнаул – Рубцовск будет отправляться в 8:36, прибытие в 12:55;

№ 6133/6134 по обратному маршруту отправится в 15:50, прибытие в 20:06.

Расписание остальных пригородных поездов не изменилось.

"По маршруту Барнаул – Рубцовск – Барнаул в настоящее время также ежедневно курсируют скорые пригородные поезда № 6121/6123 "Просторы Алтая" сообщением Барнаул – Рубцовск (отправление в 17:37, прибытие в 21:57) и № 6124/6122 "Просторы Алтая" сообщением Рубцовск – Барнаул (отправление в 7:14, прибытие в 11:30)", — напомнили в ведомстве.