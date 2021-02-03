"Краса Росгвардии" требует миллион рублей за увольнение

Победительница конкурса "Краса Росгвардии – 2019" Анна Храмцова планирует отсудить у бывшего начальства 1 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба. Также жительница Екатеринбурга требует восстановить ее на службе. Храмцова уверена, что ее уволили незаконно.

"Увы, даже бесценная человеческая жизнь в нашей правоприменительной практике зачастую оценивается в один миллион рублей, так что ожидать от системы щедрости не приходится. Но если чудо все же случится, то я намерена поддержать и развить традиции российской благотворительности", – написала девушка на своей странице в Instagram.

Напомним, Храмцову уволили в декабре 2020 года. Причиной стало то, что девушка якобы выложила в Instagram видео с режимного объекта. Сама Храмцова связала увольнение с личной неприязнью своих коллег, которые, по ее словам, стали хуже к ней относиться после победы девушки на конкурсе красоты.